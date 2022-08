Audities voor musicalopleiding MUZT en danstalent

SNEEK- MUZT, de vierjarige musicalopleiding van kunstencentrum Atrium, houdt op vrijdag 26 augustus een auditie voor het eerste jaar. Jongeren uit Friesland die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en acteren kunnen zich aanmelden. De dansafdeling van Atrium houdt op woensdag 7 september een auditie voor de talentklassen. Beide audities vinden plaats in het Atrium in Sneek.

MUZT

MUZT is de opleiding voor Fries musicaltalent tussen de 13 en 18 jaar. Het kan een springplank vormen naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied. Meerdere leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor jongeren die geen professionele carrière ambiëren vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren. De deelnemers aan de auditie ontvangen opdrachten per e-mail. De auditie is van 14.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan via kunstencentrumatrium.nl.

Danstalent

De talentklassen van Atrium krijgen twee keer per week les in de stijlen klassiek ballet en moderne dans/jazz. De groepen treden regelmatig op. Dansers kunnen doorstromen naar de selectiegroepen van Dance Explosion, MUZT en de Jeugd Dansopleiding Fryslân (JDOF). Bij de auditie worden verschillende oefeningen gedaan waarbij voornamelijk gelet wordt op techniek, kracht, lenigheid, uitstraling en muzikaliteit. Voorbereiding niet nodig, danservaring is een pre. De auditie is van 14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden kan bij Jacqueline Veldhuis (coördinator dans) via dans@cks.nl.

Nieuwe seizoen start op 29 augustus

Het nieuwe seizoen van kunstencentrum Atrium begint op maandag 29 augustus. Het aanbod beslaat ruim honderd lessen, korte cursussen en groepen op het gebied van muziek, dans, theater, musical en beeldende kunst. Op meer dan twintig plekken in Súdwest-Fryslân worden muzieklessen gegeven, onder andere in Bolsward, Koudum, Makkum, Sneek en Workum. De lessen op het gebied van dans, theater, musical en beeldende kunst vinden plaats in Sneek. Vaak is het mogelijk om een gratis proefles te volgen. Het volledige aanbod is te vinden op www.kunstencentrumatrium.nl.