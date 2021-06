Audities danstalentklassen en Dance Explosion, nieuwe danscursussen vanaf augustus

SNEEK- De dansafdeling van kunstencentrum Atrium houdt audities voor het nieuwe seizoen. Woensdag 23 juni is de selectie voor de talentklassen. Gevorderden die op hoog niveau willen dansen kunnen donderdag 24 juni auditie doen voor de drie groepen van Dance Explosion: Dance Explosion 1, Dance Explosion 2 en Young Dance Explosion. De audities vinden plaats op de leslocatie in Sneek.

In het nieuwe cursusseizoen, dat eind augustus begint, zijn er ook twee nieuwe lessen: breakdance en Jongensdans.

Auditie Talentklassen Kinderen vanaf 9 jaar die gek zijn op dansen en het leuk vinden om voor publiek op te treden, kunnen zich verder ontwikkelen in een van de talentklassen. Er worden zowel klassiek ballet- als jazzlessen gevolgd en leerlingen krijgen de kans om podiumervaring op te doen. Na de talentklassen stromen leerlingen vaak door naar de Jeugd Dans Opleiding Friesland of de gevorderde dansgroepen van het kunstencentrum, zoals de selectieklassen en Young Dance Explosion. Er zijn verschillende talentklassen op basis van leeftijd: 9-10 jaar, 10-11 jaar, 11-12 jaar en 12-14 jaar. De audities vinden plaats op woensdag 23 juni van 14.30 tot 15.30 uur, in de Noorderkerkzaal in Sneek (ingang: kunstencentrum Atrium). Aanmelden kan tot maandag 21 juni bij Jacqueline Veldhuis (coördinator dans): dans@cultuurkwartier.nl.

Auditie Dance Explosion Dance Explosion is het semi-professionele dansgezelschap van kunstencentrum Atrium.

Er zijn drie groepen: topgroepen Dance Explosion I en Dance Explosion II en kweekvijver Young Dance Explosion. Dance Explosion danst in de stijlen modern, jazz, contemporary en showmusical. Artistiek leider Raymond Guzman daagt de groepen continu uit in steeds nieuwe choreografieën. Zelfs acrobatiek wordt door de dansers gebruikt om expressie te geven aan hun passie. Jaarlijks is er een grote show in Theater Sneek. Na aanmelding ontvangen de kandidaten per e-mail meer informatie over de auditie. Ook deze audities vinden plaats in de Noorderkerkzaal, op donderdag 24 juni. Aanmelden kan tot maandag 21 juni bij Raymond Guzman: hedanced@hotmail.com.

Nieuw: breakdance en jongensdans Kunstencentrum Atrium biedt vanaf het nieuwe seizoen in Sneek lessen breakdance en Jongensdans aan. Breakdance heeft allerlei bewegingen overgenomen van onder meer turnen, capoeïra, freerunning en verschillende dansstijlen. Er zijn veel moves ontwikkeld zoals footwork, waarbij het gaat om de snelle pasjes op handen en voeten over de grond, of de toprock (staand dansen). De cursus wordt gegeven door Jarno Spijker en bestaat uit tien lessen.

Jongens tussen de 6 en 8 jaar die van dansen houden, leren bij Jongensdans de basis van verschillende dansstijlen. Ze krijgen een goed gevoel voor ritme en beweging en leren allerlei coole technieken. De lessen worden gegeven door Niels van der Wal.