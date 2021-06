Auditie nieuwe seizoen MUZT op vrijdag 25 juni

Aanmelden voor de auditie kan via kunstencentrumatrium.nl/auditiemuzt. Deelnemers ontvangen een uitnodiging en opdrachten per e-mail. De audities vinden plaats bij kunstencentrum Atrium in Sneek.

MUZT Musicalopleiding MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium en vormt een goede springplank naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied, zoals musical, muziektheater en kleinkunst. Meerdere MUZT-leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren. De opleiding duurt vier jaar.

Musical in Theater Sneek, 'The Wiz' eind augustus

Ieder seizoen wordt door MUZT Musicalopleiding een grote musicalproductie gemaakt die in Theater Sneek is te zien. Afgelopen seizoen zou dat ‘Oliver!’ zijn geweest, maar MUZT heeft door COVID-19 deze musical niet voor publiek kunnen spelen. De bijna zestig leerlingen van het seizoen 2020-2021 konden wel repeteren en eind augustus keert de opleiding terug in het theater met 'The Wiz', het beroemde verhaal van The Wizard of Oz in een modern MUZT-jasje.

Het tienermeisje Dorothy belandt door een tornado in het wonderbaarlijke Land van Oz. Ze gaat op zoek naar de machtige tovenaar van Oz, die haar kan vertellen hoe ze de weg naar huis terug kan vinden. Tijdens haar zoektocht ontmoet Dorothy een vogelverschrikker zonder verstand, een blikken man zonder hart en een leeuw zonder moed.

De voorstellingen zijn op 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september in Theater Sneek. Voor april 2022 staat een volgende musical gepland met de leerlingen van het seizoen 2021-2022.

Vijf sterren In 2019 trok ‘Shrek de Musical’ acht volle zalen en brak daarmee een bezoekersrecord voor Theater Sneek. De Leeuwarder Courant gaf deze voorstelling de maximale score van vijf sterren. MUZT was ook meerdere keren genomineerd bij de Amateur Musical Awards. De leerlingen doen naast de grote productie ook op andere manieren veel ervaring op, zoals bij excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen van gastdocenten.

Meer informatie over MUZT: www.muztmusicalopleiding.nl.