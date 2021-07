Audiovisueel bedrijf MHB uit Bolsward: “Het allermooiste is om een foutloos event neer te zetten met de juiste impact bij klanten en hun publiek.

SÚDWEST-FRYSLÂN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met audiovisueel bedrijf MHB uit Bolsward!

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Als wij contacten hebben opgedaan, een goede indruk van MHB bij de bezoekers hebben achtergelaten”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Dit is een uniek bedrijf, er is veel ruimte voor eigen inbreng en innovatie. We zijn werkzaam op de meest bijzonder locaties met allerlei verschillende opdrachtgevers.

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Elke dag is anders, Het ene moment werken we op locatie aan een project. Het andere moment zitten we in de voorbereiding en werken we bijvoorbeeld een cad tekening uit.

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“Het allermooiste is om een foutloos event neer te zetten met de juiste impact bij klanten en hun publiek. Wij gaan hier met zijn allen voor kwaliteit, veel vaste klanten weten dit natuurlijk al, maar om hen verwachtingen dan alsnog te kunnen overtreffen geeft een enorm gevoel van voldoening.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Voor het tv programma “Even tot Hier” hebben wij een gebogen ledscherm opgeleverd van 17 meter breed. Hiervoor belden wij 100 mensen publiek in die zichtbaar waren op dit scherm. De makers van 1 van de softwareprogramma’s die wij hier voor hadden ingezet waren zo onder de indruk, dat ze contact met ons hebben opgenomen om te vragen hoe we dat voor elkaar hadden gekregen.”

Kwaliteit, persoonlijk en flexibel

Snekerweg 3A 8901 PZ Bolsward | www.mhbav.nl