Audio-opnames Operaesje Fers online

SNEEK- Tresoar en het Fries Film & Audio Archief zetten een groot deel van de audio-opnames van Operaesje Fers weer online. Het opnieuw beschikbaar stellen van deze beroemde dichterscollectie wordt op de landelijke Gedichtendag (donderdag 26 januari) feestelijk gevierd in Kafee De Gouden Leeuw in Tresoar. Meindert Bylsma, een van de drie dichters die in 1968 het initiatief namen tot Operaesje Fers, wordt geïnterviewd en zal enkele gedichten uit die tijd voordragen. Willem Abma is er ook en zal worden geïnterviewd. Van hem zitten er meer dan honderd gedichten in de collectie van Operaesje Fers. Verder treedt een jonge garde dichters op, aangesloten bij de dichterscollectieven RIXT en Dichter Bij Leeuwarden. Ilse Vos, Marije de Lange en Preston Losack dragen gedichten voor die passen bij de sfeer die de oprichters van Operaesje Fers voor ogen hadden: poëzie op vernieuwende wijze onder de mensen brengen.

Een telefoonnummer draaien en dan een gedicht horen. Het was jarenlang heel populair. Operaesje Fers kwam internationaal in het nieuws toen een groepje Friese dichters er in 1968 mee begon. Het was de eerste dichterstelefoon ter wereld. Tegenwoordig hebben we Google, YouTube, Spotify en sociale media. Maar toen kon je 058-131313 draaien en dan hoorde je een gedicht, elke week een nieuw gedicht. Operaesje Fers heeft 25 jaar bestaan, van 1968 tot 1994. Op de dichterstelefoon zijn meer dan 2000 gedichten te beluisteren geweest: 1100 Friese, 800 Nederlandse en ongeveer 100 in overige talen. Oprichters van Operaesje Fers waren Josse de Haan (1941-2020), Meindert Bylsma en Geart van der Zwaag; de geestelijke vader was Feyo Schelto Sixma van Heemstra.



Het Fries Film & Audio Archief (FFAA) heeft alle originele opnames van Operaesje Fers die bij Tresoar in depot liggen, opnieuw gedigitaliseerd en in zijn online catalogus op archieven.nl geplaatst. Het gaat om ruim 2700 gedichten, veel meer dus dan de net genoemde 2000. Dat komt omdat niet alle opgenomen gedichten op de telefoon werden uitgezonden. Bovendien reisde geluidstechnicus Hein van der Vliet langs dichtersevenementen in en buiten Fryslân en verzamelde hij op deze manier heel veel gedichten.



Veel opnames van Operaesje Fers werden door Tresoar in 2005 al online geplaatst. Een paar jaar geleden werd die website uit de lucht gehaald omdat die verouderd was. De uitgebreide collectie staat nu op archieven.nl, waar alle digitale beeld- en geluidcollecties van het FFAA beschikbaar zijn. Een selectie van 100 gedichten uit Operaesje Fers is vanaf 26 januari ook op het soundcloudkanaal van het FFAA te beluisteren.



In Kafee De Gouden Leeuw bij Tresoar kun je vanaf 26 januari een selectie van 100 gedichten uit de Operaesje Fers-collectie op ludieke manier beluisteren.



Beluister hier het radiogesprek dat de AVRO in 1968 met oprichter Josse de Haan had.

Bekijk hier de collectie van Operaesje Fers op archieven.nl – de audiobestanden zijn vanaf 26 januari beschikbaar.