Aubade in Sneek na twee jaar weer als vanouds

SNEEK- Na twee jaar afwezigheid, reden bekend, was er vanmorgen weer de traditionele aubade in de Marktstraat. Kort daarvoor werd ook al geheel volgens traditie Koningsdag geopend met het reveil en carillonspel vanaf de koepel van de Martini- of Grote Kerk. Het voelde vertrouwd, om niet te zeggen zeer vertrouwd!

Lint voor een kind

Nieuw was tijdens deze editie ‘Aubade Sneek’, dat er naast burgemeester Jannewietske de Vries een kinderburgemeester stond in de persoon van Jan Eise Kruithof uit IJlst. Jan Eise, op prachtige gympen in toepasselijke kleuren, had meteen al een taak. De Kinderburgemeester mocht het ‘Lint voor een kind’ om de schouders van Marijn Scheffer (8) uit Heeg hangen.

Marijn liet zijn haren groeien voor het goede doel, ‘Stichting Haarwensen’. Bovendien zette de jonge inwoner uit Heeg ook nog eens een doneeractie op touw voor dezelfde stichting. Inmiddels is er al 1000 euro binnen van de beoogde 1500 euro, werd vanmorgen op het bordes bekend. Wie wil doneren: Hier vind je Marijn zijn actiepagina: https://haarwensen.nl/acties/135/marijn-8-doneert-zijn-lange-haren-aan-stichting-haarwensen-help-je-mee

Nieuwe voorzitter

Renate Dümmer, de nieuwe voorzitter van Vereniging Oranje, mocht naast de eregasten weer een groot publiek welkom heten. Clown Sander en de immer sfeervolle Putkapel zorgen voor een uitgelaten stemming in het hartje van Sneek. Zelfs de polonaise ontbrak niet.