Atrium start met nieuwe cursus: bluesgitaar

SNEEK - Bij kunstencentrum Atrium in Sneek start op dinsdag 16 mei de nieuwe cursus bluesgitaar. De deelnemers maken in groepsverband en al spelend kennis met verschillende bluesvormen. Daarbij worden allerlei ritmes en begeleidingsmanieren behandeld en komen de solo, improvisatie, ‘sound en frasering’ en mogelijk ook slidegitaar aan bod.

De blues staat aan de oorsprong van praktisch elke moderne muziekstroming en veel bekende artiesten hebben bluesnummers in hun catalogus, van The Rolling Stones en The Beatles tot André Hazes sr.

De nieuwe cursus is bedoeld voor (jong)volwassenen vanaf 16 jaar. Zij nemen hun eigen gitaar mee. De cursus is zowel met een akoestische als elektrische gitaar te volgen. Affiniteit met de blues is gewenst alsook enige spelervaring. Basiskennis qua akkoorden en de pentatonische toonladder moeten enigszins aanwezig zijn.

De lessen van een uur worden op dinsdagavond gegeven in het Atrium in Sneek, van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via de website van Atrium: kunstencentrumatrium.nl/cursus-bluesgitaar.