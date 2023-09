Atrium Sneek biedt opnieuw schrijfcursus aan

SNEEK- Kunstencentrum Atrium in Sneek biedt opnieuw een creatieve schrijfcursus aan. Woensdag 27 september is de eerste van zes lessen van de cursus ‘Schrijf je herinneringen tot leven!’. Daarin leren cursisten allerlei technieken om al schrijvend hun leven en verleden in kaart te brengen. De wekelijkse lessen zijn op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.