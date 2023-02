Atrium on Tour doet Rock Café Sneek aan

SNEEK- Donderdag 9 februari is er een nieuwe editie van Atrium on Tour, in Rock Café Sneek. Bij het nieuwe café aan de Marktstraat, in het pand van The Legend, treden ’s avonds vijf Atrium-bands op: Nazgûl, My Men, BAM!, Unlocked en Skatt. Ieder optreden duurt ongeveer een kwartier. Het eerste begint om 19.30 uur. De entree is gratis.