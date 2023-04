Atrium geeft in mei twee proeflessen Kinderdans (5 t/m 10 jaar) bij Kultuerhús Klameare in Workum

WORKUM- Kunstencentrum Atrium biedt op dinsdag 9 en dinsdag 16 mei bij Kultuerhús Klameare in Workum twee proeflessen Kinderdans aan. De gratis kennismakingslessen zijn voor kinderen van 5 tot en met 10 jaar. Ze worden gegeven door een van de vakdocenten van Atrium. Bij voldoende belangstelling start er na de zomervakantie een lesreeks in Klameare.

Op beide dagen wordt aan drie groepen les gegeven in de Nijefurdzaal van Kultuerhús Klameare (Merk 1, Workum). Het is mogelijk om aan één of beide lessen mee te doen. Elke groep bestaat uit maximaal vijftien kinderen. Deelnemers dragen een gympakje met zachte gymschoenen of sokken. Ouders/verzorgers kunnen de laatste vijf minuten van de les komen kijken.

15.00 – 16.00 uur: kinderen van 5 en 6 jaar oud

16.00 – 17.00 uur: kinderen van 7 en 8 jaar oud

17.00 – 18.00 uur: kinderen van 9 en 10 jaar oud

Basis van verschillende dansstijlen

Bij Kinderdans leren jongere kinderen op speelse wijze de beginselen van allerlei dansstijlen. Hierbij komen eenvoudige basistechnieken van onder meer klassiek ballet, moderne dans en jazz aan bod. Tijdens Kinderdans ontwikkelen kinderen een gevoel voor melodie en ritme. De lessen hebben verder een positieve invloed op de fysieke ontwikkeling en de eigen fantasie.