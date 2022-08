Atrium begint op 29 augustus weer met lessen en cursussen

Op kunstencentrumatrium.nl staat bij elke les, cursus of groep de startdatum en leslocatie vermeld. Atrium biedt op meer dan twintig plekken in Súdwest-Fryslân muzieklessen aan, onder andere in Bolsward, Makkum, Koudum, Workum en Sneek. De lessen en cursussen van de andere afdelingen vinden plaats in Sneek.

Overzicht lessen, cursussen en groepen

· Beeldende kunst: beeldhouwen, fotografie, fotobewerking, keramiek – handvormen en draaien, KinderKunstKlas, Mode & Kunst, Papier & Textiel, algemene teken- en schildercursussen, impressionistisch schilderen, portret/model- tekenen en schilderen

· Dans: kinderdans (4-9 jaar), hiphop, jazz, tapdance, klassiek ballet, modern, talentklassen (via auditie), Dance Explosion (via auditie), Dans op Recept (voor mensen met chronische pijn, niet-aangeboren hersenletsel en Parkinson)

· Musical: MUZT Musicalopleiding (via auditie)

· Theater: KinderMuziekTheater (7-14 jaar), acteren, grimeren, improvisatietheater, theatersport, theaterkoor voor jongeren, theatermaken

· Muzieklessen (hele seizoen): lessen op vrijwel elk denkbaar blaas-, slag-, strijk-, toets- en tokkelinstrument, zangles

· Muziekcursussen (kortdurend): Muziek op Schoot (1-2 jaar), Peutermuziek (2-4 jaar), Kleutermuziek (4-6 jaar), Fluiten met visjes (6-7 jaar), Algemene Muzikale Vorming (AMV) en MuziekMix (kinderen groep 4/5 basisschool), djembé, componeren, begeleiden op gitaar, Arabische muziek, Hands on harp (korte kennismaking met de harp), koorscholing, muziekexpressie, trekharmonica

· Muziekgroepen (instrumentaal, hele seizoen): Atrium Starters Orkest (6-14 jaar), Accordeonorkest Sneek, barokensemble, blokfluitensemble, Fluteband Just Flute, gitaarensemble, harpensemble Kakofonix, klarinetensemble, saxofoonensembles Saxemble en Saxofonissimo, saxofoonkwartet voor jongeren, slagwerkensemble, bandcoaching (leren spelen in een band en optreden)

· Muziekgroepen (vocaal, hele seizoen): popkoor Local Vocal, popkoor Allround, musicalkoor MusicAlive, overdagkoren Bolsward en Sneek,

Nieuw zijn: Tapdance, Fluiten met visjes, theaterkoor jongeren, theatersport, improvisatietheater

Gratis proefles

Bij veel lessen en groepen is het mogelijk om gratis een keer mee te doen. Voor de muziek- en danslessen kan op elk moment van het jaar een proefles worden gevolgd. Bij een kortdurende danscursus en bij de afdelingen theater en beeldende kunst vormt de eerste les vaak een vrijblijvende kennismaking.

Audities voor MUZT en danstalent

De vierjarige musicalopleiding van Atrium, MUZT, houdt vrijdag 26 augustus een tweede auditie voor het nieuwe seizoen. Wie toegelaten wordt, begint in het eerste jaar. Jongeren tussen 12 en 17 jaar uit heel Friesland oud kunnen zich aanmelden. De auditie is van 14.30 tot 17.00 uur in Sneek. De dansafdeling houdt woensdag 7 september een auditie voor de talentklassen. De talentklassen krijgen twee keer per week les in de stijlen klassiek ballet en moderne dans/jazz. Tijdens de auditie worden oefeningen gedaan waarbij voornamelijk gelet wordt op techniek, kracht, lenigheid, uitstraling en muzikaliteit. Danservaring is een pre. De auditie is van 14.30 tot 15.30 uur in Sneek. Meer informatie over beide audities en aanmelden: www.kunstencentrumatrium.nl.