Aswoensdag in het teken van Oekraïne

YSBRECHTUM - De kerk van Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns organiseert komende woensdagavond een Avondgebed: Pray for Ukraine.

Om zorg en hoop te delen voor Oekraïne en het Russische volk. Om een moment stil staan voor alle mensen die zo zwaar lijden onder de situatie die nu is ontstaan. Plaats: in de kerk in Ysbrechtum. Aanvang: 19.00 uur.