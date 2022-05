Assistent-scheidsrechter Hessel Steegstra uit Sneek naar het WK in Qatar

SNEEK-Hessel Steegstra uit Sneek en Jan de Vries uit Gytsjerk zijn door Wereldvoetbalbond FIFA als assistent-scheidsrechter aangesteld bij het WK voetbal dat in november van dit jaar van start gaat in Qatar. De Vries en Steegstra zullen daar scheidsrechter Danny Makkelie bijstaan. Het WK voetbal is dit jaar van 21 november tot en met 18 december.

Jorn Feenstra Toernooi en Hessel Steegstra

In de aanloop naar de 10e editie van het Jorn Feenstra Internationaal Jeugdtoernooi wat zal worden gehouden op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei a.s. organiseert ONS-Sneek een relatieavond. De relatieavond zal plaatsvinden op vrijdag 20 mei a.s., aanvang 19.00 uur in de kantine van ONS Sneek. De gastspreker is Hessel Steegstra. Hessel Steegstra uit Sneek is vanaf augustus 2008 assistent – scheidsrechter bij nationale voetbalwedstrijden en sinds 2013 ook bij wedstrijden in o.a. de Champions League, en bij EK- en WK interlandwedstrijden.

Als vaste assistent van scheidsrechter Danny Makkelie heeft hij al veel Nederlandse en buitenlandse stadions bezocht. Als grensrechter is Steegstra o.a. geweest bij Chelsea – Atletico Madrid en Borussia Dortmund – Internationale. Ook bij wedstrijden van Bayern Munchen en Juventus assisteerde hij. In het weekend is Steegstra een bekende verschijning op één van de Nederlandse voetbalvelden.