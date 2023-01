Assepoester De Musical in Theater Sneek

In Assepoester De Musical komt het wereldberoemde verhaal tot leven waarin een meisje door haar gemene stiefmoeder wordt uitgebuit, maar met behulp van een goede fee de kans krijgt haar eigen dromen na te jagen. Bezoekers van de sprookjesvoorstelling kunnen rekenen op een magische theaterbeleving met een flinke dosis humor. Zo zullen Assepoesters stiefmoeder, haar stiefzus Priscilla en stiefbroer Govert zorgen voor hilarische momenten. De humor in combinatie met de betoverende liedjes, prachtige decors en schitterende kostuums maakt deze familiemusical een ware beleving voor jong, maar ook voor oud!

Het verhaal

Assepoester is een lief, charmant meisje dat opgroeit bij haar strenge stiefmoeder en droomt van een eigen leven. In huis moet zij al het werk doen en er wordt nooit eens aardig tegen haar gedaan. Aan het hof besluit Prins Victorian een bal te houden, om het meisje van zijn dromen te vinden. Alle dames uit het dorp zijn uitgenodigd, zo ook Assepoester. Maar helaas, haar stiefmoeder verbiedt Assepoester naar het bal te gaan en ze blijft in tranen alleen thuis achter. Wanneer haar tranen de grond raken, verschijnt er plots een goede fee. Na het horen van Assepoesters verhaal, twijfelt de fee geen moment en verandert ze de vodden waarin Assepoester loopt in een prachtige baljurk en geeft ze haar een paar echte, glazen muiltjes. Nu kan Assepoester toch naar het bal! Maar, de fee waarschuwt: de betovering zal klokslag twaalf uur verbreken en dan wordt alles weer zoals het was. Zou het Assepoester lukken om haar dromen waar te maken en vóór klokslag twaalf uur het hart van de Prins te veroveren?

Een unieke beleving

De jongste bezoekers worden opgeroepen om verkleed naar het theater te komen. Zij kunnen zich vóór de voorstelling melden bij de sprookjesbalie en meedoen met de sprookjesverkleedwedstrijd. De mooiste creatie wordt na afloop van de voorstelling beloond met een sprookjesachtige prijs. Daarnaast kan iedereen, na afloop van de voorstelling, de cast in het echt ontmoeten tijdens een uitgebreide meet & greet in de foyer van het theater.

Zaterdag 18 februari 2023 om 14:30 uur is Assepoester De Musical te zien bij Theater Sneek in Sneek. Kijk voor kaartjes voor deze voorstelling op https://theatersneek.nl/voorstelling/de-musical-2/ of neem telefonisch contact op via 0515 431 400. Meer informatie over deze voorstelling is te vinden op www.vanhoorne.com/assepoester.