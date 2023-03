Arron Bell nieuwe bestuurder GGZ Friesland

SNEEK- GGZ Friesland heeft in Arron Bell (51) een nieuwe bestuurder gevonden. Hij volgt Paul de Bot op, die sinds april vorig jaar op interim-basis zitting had in de Raad van Bestuur.

Bell, woonachtig in Purmerend, is een ervaren bestuurder. Zo zat hij onder meer in de Raad van Bestuur van het CAK.



Hij vormt vanaf 1 mei samen met Ton Dhondt de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. Ton ziet uit naar de samenwerking met Arron. “Het afgelopen jaar was het enorm fijn om met Paul als interim-collega te mogen werken. De komst van Arron betekent het begin van een nieuwe samenwerking voor langere tijd en daarmee bestuurlijke continuïteit. Er zijn genoeg interne en externe uitdagingen die die continuïteit van ons vragen.”