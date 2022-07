Arriva zet vier speciale buslijnen in naar en van de PC in Franeker

Ticket kopen met PIN

Reizen met ov-chipkaart is in deze bussen niet mogelijk. Reizigers kunnen vooraf online een retourticket kopen via www.arriva.nl/pcfraneker of in de bus bij de chauffeur. Het is alleen mogelijk om te betalen met PIN. Contant betalen is niet mogelijk.

Het retourticket PC Franeker 2022 is geldig op 3 augustus op de lijnen:

Lijn 891: Cornjum – Franeker

Lijn 892: Holwerd – Franeker

Lijn 893: Warten – Franeker

Lijn 894: Akkrum – Franeker

De prijs van het retourticket is afhankelijk van de vertrekhalte. Kijk voor alle haltes, tickets en de dienstregeling op www.arriva.nl/pcfraneker.