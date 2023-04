Arriva wijzigt busdienstregeling Fryslân vanaf 7 mei 2023

SNEEK- Vanaf zondag 7 mei 2023 past Arriva een deel van de busdienstregeling in Fryslân aan. Met de wijzigingen rijdt Arriva tot en met de zomer meer ritten. Daarnaast wijzigen de vertrek- en aankomsttijden van een aantal lijnen.

Zo zijn de lijnen rondom het aquaduct bij Sneek (A7) gewijzigd, vanwege een gedeeltelijke wegafsluiting. De reistijd op de lijnen 41, 42, 45, 46 en 47 is hierdoor enkele minuten langer.

Daarnaast zijn de lijnen 99 en 199 opgesplitst in vier nieuwe busverbindingen. Namelijk in de lijnen 91, 99, 191 en 199. Dit zijn de nieuwe verbindingen tussen Sneek en Heerenveen en Harlingen en Sneek. Hierdoor moeten reizigers tussen Harlingen en Heerenveen voortaan overstappen in Sneek.

Meer ritten in het voorjaar

Arriva blijft onder andere op de lijnen 44, 544, 154, 192 en 612 evenveel ritten rijden als voor de meivakantie. Voorheen schaalde de vervoerder de ritten na de meivakantie af.

Reisinformatie

De grootste wijzigingen zijn gepubliceerd op www.arriva.nl/dienstregeling. Arriva adviseert haar reizigers om voor vertrek de reisplanner te checken. Ook is de informatie terug te vinden op informatieschermen in de bussen, op busstations en bij bushaltes.