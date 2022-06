Arriva verzorgt komende twee jaar busvervoer in Fryslân

SNEEK- Van 11 december 2022 tot en met 14 december 2024 blijft Arriva het busvervoer in Fryslân verzorgen. Het gaat deze periode om een overbruggingsconcessie (noodconcessie). Door de coronapandemie was een reguliere aanbesteding onmogelijk vanwege onzekerheden over reizigersaantallen. Tijdens deze concessie staat het terughalen van oude, het behouden van huidige en het aantrekken van nieuwe reizigers centraal.

Op dit moment gebruikt 85% van het aantal reizigers van vóór de coronapandemie de bus. Door stijgende kosten en verminderde opbrengsten gaat Arriva 9% minder dienstregelingsuren rijden ten opzichte van de huidige dienstregeling. De provincie heeft daarmee ingestemd. Uitgangspunten zijn het in stand houden en versterken van de lijnen met het grootste aantal reizigers, het versnellen van lijnen, het beter laten aansluiten van bus en trein, het inzetten van verschillende dienstregelingen en het inzetten van vraagafhankelijk vervoer of kleinere bussen op ritten met minder dan vijf reizigers.

De daling van het aantal dienstregelingsuren kan impact hebben voor de reiziger. Arriva voert de aanpassingen uit op plekken met weinig reizigers en waar alternatieve vormen van openbaar vervoer zijn, zoals de Opstapper en Lijntaxi. Alle kernen die nu openbaar vervoer hebben, behouden een vorm van openbaar vervoer. In september volgt nog een nadere berekening op basis van hoe de situatie dan is in het openbaar vervoer.

"Corona heeft het openbaar vervoer in een onzekere situatie gebracht. Ons oude contract met Arriva loopt dit jaar af. De concessie voor de komende twee jaar is een soort noodgreep om in de huidige omstandigheden een zo goed mogelijk openbaar vervoer te hebben. Daar gaan we voor”, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Overbruggingsconcessie aanpassingen

Om het openbaar vervoer nog toegankelijker te maken voor reizigers gaat Arriva het gebruik van bus en trein voor kwetsbare doelgroepen stimuleren met speciale abonnementen . Daarnaast kunnen reizigers binnenkort makkelijker betalen met bijvoorbeeld een betaalpas, in plaats van alleen de OV-chipkaart.