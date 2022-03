Arriva verlengt aangepaste treindienstregeling op een aantal trajecten

Leeuwarden – Sneek | de volgende spitsritten vervallen (RE3):

· Leeuwarden richting Sneek: 07.07 uur, 15.07 uur, 15.37 uur, 16.07 uur, 16.37 uur, 17.07 uur, 17.37 uur, 18.07 uur, 18.53 uur en 19.53 uur.

· Sneek richting Leeuwarden: 07.36 uur, 08.06 uur, 08.36 uur, 09.06 uur, 19.36 uur en 20.18 uur.

Warffum-Groningen | de volgende spitsritten vervallen (RS4):

· Warffum richting Groningen: 07.35 uur en 08.05 uur.

Groningen-Zuidhorn | de volgende pendelritten vervallen (RS1):

· Groningen richting Zuidhorn: 20.24 uur, 21.24 uur en 22,24 uur.

· Zuidhorn richting Groningen: 20.57 uur, 21.57 uur en 22.57 uur.

Groningen-Winschoten | de sneltreinen komen te vervallen (RE6):

· Wel rijdt de stoptrein van Groningen naar Zuidbroek (RS6) door naar Winschoten om:

14.47 uur, 15.47 uur, 16.47 uur en 17.47 uur.

· De stoptrein van Zuidbroek naar Groningen (RS6) rijdt vanaf Winschoten om: 15.10 uur, 16.10 uur, 17.10 uur en 18.10 uur. Aankomsttijden in Groningen zijn: 15.43 uur, 16.43, 17.43 en 18.43 uur.

Reistijd

Op bovenstaande trajecten blijven de treinen gewoon rijden, alleen op sommige momenten iets minder frequent. Arriva adviseert reizigers altijd voor meer informatie te kijken op www.arriva.nl. De aangepaste dienstregeling is ook zichtbaar in de reisplanners. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).

Reis verstandig, mondkapje verplicht

In Nederland geldt in het openbaar vervoer nog steeds de verplichting tot het dragen van een mondkapje.