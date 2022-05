Arriva verbindt zich opnieuw aan Tall Ships Races Harlingen

HARLINGEN - Arriva is, net als in 2018, de mobiliteitspartner van de Tall Ships Races Harlingen. ‘We zijn trots dat we ons weer verbinden aan dit prachtige evenement. De Tall Ships Races Harlingen is het grootste event in Friesland dit jaar. Daar dragen we graag ons steentje aan bij door duurzame mobiliteit te bieden’, aldus Milfred Hart, regiodirecteur Arriva.

Ook vanuit maatschappelijk oogpunt wil Arriva graag een bijdrage leveren. ‘Naast het letterlijk verbinden van onze reizigers met de Tall Ships Races, staan wij als vervoerder middenin de samenleving. We streven ernaar die samenleving iedere dag weer een beetje mooier te maken. In het noorden investeren we daarom in sport, cultuur en natuur en proberen dit te verbinden met mensen, steden en dorpen. Bij de Tall Ships Races komen deze thema’s op een hele mooie manier samen’, vertelt Milfred Hart.

‘Voor ons is het van essentieel belang dat het vervoer naar een groot evenement als de Tall Ships Races Harlingen goed geregeld is. We zijn blij dat Arriva zich hier als mobiliteitspartner voor wil inzetten’, vertelt Lieuwe Krol, directeur van de Tall Ships Races Harlingen.

TallShip Races 2022 Harlingen

Harlingen is een van de gasthavens van de Tall Ships Races. De start is op 9 juli 2022 in Esbjerg (Denemarken). Harlingen is 14 juli het eindpunt van de eerste etappe. Aan het evenement nemen ongeveer vijftig van ’s werelds grootste zeilschepen deel. Van 14 t/m 17 juli liggen de tallships in Harlingen, dat wordt een enorme happening. Naast het bewonderen van de prachtige schepen zijn er allerlei activiteiten.