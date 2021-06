Arriva rijdt per 14 juni nog meer treinen in Friesland en Groningen

SNEEK- Vanaf maandag 14 juni zet Arriva in Friesland en Groningen nog meer treinen in. Zo worden er sneltreinritten tussen Leeuwarden en Groningen toegevoegd en komt er tussen Leeuwarden en Sneek elke werkdag een rit bij. Ook zet Arriva tussen Leeuwarden en Harlingen Haven weer de speciaal ingerichte treinen in zodat meer fietsen mee kunnen.