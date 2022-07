Arriva rijdt dit weekend minder treinen op verschillende trajecten in het Noorden

Reistijd

Op alle trajecten blijven de treinen gewoon rijden, alleen op sommige momenten minder vaak. Arriva adviseert reizigers altijd voor meer informatie te kijken op www.arriva.nl. De aangepaste dienstregeling is ook zichtbaar in de reisplanners. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).