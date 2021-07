Arriva past busdienstregeling Fryslân aan in juli en augustus

Arriva past daarom haar dienstregeling in juli en augustus aan en gaat passend bij het aantal reizigers een zomerdienstregeling rijden. Dit houdt in dat op een aantal lijnen minder bussen rijden of vertrektijden zijn aangepast vanwege extra brugopeningen door het vaarseizoen in de provincie.

Check de site voor meer informatie: https://www.arriva.nl/friesland-en-waddeneilanden/reisinformatie-4/dienstregeling.htm?regioid=99530

Werkzaamheden Heerenveen

Van zaterdag 10 juli tot en met zondag 22 augustus passen we de dienstregeling rondom Heerenveen aan. Dit komt doordat de wegen aan de oostzijde (bedrijventerrein IBF) van de A32, ter hoogte van Heerenveen-Centrum dan zijn afgesloten wegens wegwerkzaamheden. Check de website voor meer informatie: https://www.arriva.nl/acties-nieuws-6/nieuws/aangepaste-dienstregeling-door-stremmingen-heerenveen.htm

Reis met het Arriva OV-zomerticket

Vanaf woensdag 7 juli kunnen reizigers reizen met het Arriva OV-zomerticket. De landelijke campagne ‘OV is OK’ laat zien dat reizen met het openbaar vervoer weer prima kan. Dat is fijn, want juist de zomervakantie is bij uitstek de periode om te reizen met bus of trein naar een musea, strand of stad. Speciaal voor deze reizigers heeft Arriva daarom het OV-zomerticket: twee volwassenen en maximaal drie kinderen die onbeperkt een hele dag door de regio reizen voor €15.

Het OV-zomerticket is geldig in alle bussen van Arriva in Fryslân, plus de Waddeneilanden en alle treinen van Arriva in Groningen en Fryslân. Het OV-zomerticket is te gebruiken van 7 juli tot en met 7 september na 9.00 uur. Meer informatie over het OV-zomerticket en de voorwaarden staat op arriva.nl/vierdezomer.

Reisplanner

De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland via de reisplanner op www.arriva.nl. Naast het OV-zomerticket zijn ook andere vervoerbewijzen geldig, zoals de OV-chipkaart en het e-ticket (bestellen via arriva.nl).