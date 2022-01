Arriva past busdienstregeling aan in Fryslân

FRYSLAN - Vanaf zondag 9 januari wijzigt de busdienstregeling in Fryslân. Voor alle lijnen geldt dat de aankomst- en vertrektijden kunnen wijzigen.

Volgens Arriva wordt ieder jaar kritisch gekeken naar de routes van de verschillende buslijnen, de frequentie waarmee de bussen en treinen rijden en de mogelijkheid om over te stappen op de trein of andere bussen. Dit betekent andere vertrektijden, gewijzigde routes en nieuwe lijnen. De dienstregeling van Arriva speelt daarbij in op reizigersaantallen en reizigerspatronen.

De belangrijkste wijzigingen voor Fryslân staan op de website van Arriva: arriva.nl/dienstregeling. Arriva adviseert reizigers vooraf hun reis te plannen via de reisplanners en voor meer informatie te kijken op www.arriva.nl.