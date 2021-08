Arriva lanceert reisplatform glimble

SNEEK- Arriva Nederland won twee van de zeven landelijke MaaS (Mobility as a Service) pilots en lanceerteen compleet nieuw en innovatief reisplatform: glimble . “We streven er met dit platform naar om dé toonaangevende mobiliteitsaanbieder te worden.” zegt Anne Hettinga. Met deze lancering zet Arriva de stap van ov-bedrijf naar mobiliteitsaanbieder. Arriva kijkt hiermee over modaliteiten en bestaande concessiegebieden heen.

Arriva is ervan overtuigd dat mobiliteit anders kan en ook anders moet. De behoefte van de reiziger staat meer dan ooit centraal. Met glimble kan de reiziger van deur tot deur, plannen, boeken en betalen. Naast openbaar vervoer geeft glimble toegang tot verschillende soorten deelvervoer zoals de deelauto, -scooter en -fiets. Anne Hettinga, Managing Director Arriva Nederland: “In een wereld waarin iedereen continue in beweging is en verbinding en bereikbaarheid essentieel zijn, moet je flexibel en nimble (=Engels voor lenig) zijn. Met glimble brengen we alle mobiliteitsoplossingen binnen handbereik. Met de mogelijkheid om die oplossingen helemaal af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren. Glimble by Arriva dus en met de ambitie om daarmee de toonaangevende mobiliteitsaanbieder te worden.”

Arriva ontwikkelt de glimble-app samen met Moovit

Moovit neemt de ervaring mee van zo'n 1 miljard gebruikers wereldwijd. Hiermee krijgt de reiziger een app met bewezen succes en vele mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid voor slechtzienden en navigatie tijdens de hele reis. "Onze ervaring toont dat het gemakkelijker en zonder drempels toegankelijk maken van reizen de tevredenheid van de reizigers vergroot,” aldus medeoprichter en CEO van Moovit Nir Erez. “Dit is de tweede keer dat we Mobility as a Service op nationale schaal kunnen lanceren en we zijn vereerd om met Arriva samen te werken om Nederlandse reizigers alles te bieden wat ze nodig hebben om gemakkelijk van deur tot deur te reizen.” De app werd half juli gelanceerd. Meteen vanaf de lancering kon de reiziger al kiezen uit een flink aantal vervoersopties, naast natuurlijk het openbaar vervoer in heel Nederland.



Over grenzen heen

Er zijn meerdere mobiliteitsaanbieders terug te vinden in de app. Van een rit met de deelscooters van Felyx en GoSharing tot allerlei deelfietsen, zoals Donkey Republic, OV-fiets en Arriva deelfiets. Arriva verwacht de komende maanden steeds meer deelvervoerders toe te voegen aan glimble. En ook functionaliteiten zoals parkeren, opladen van je elektrische auto en grensoverschrijdend reizen worden straks aan de app toegevoegd.



Glimble ook voor werkgevers

Naast de app biedt glimble een portaal voor werkgevers. Medewerkers van aangesloten werkgevers krijgen zo een flexibel reisaanbod tot hun beschikking. Het maakt niet uit of er vanuit huis gewerkt wordt of dat er veel naar kantoor gereisd wordt. Het platform biedt een passende oplossing voor de aankomende wijziging in de reiskostenregeling (wegvallen van de vaste reiskostenvergoeding). Via het portaal houdt de werkgever eenvoudig grip op mobiliteitskosten en ziet hij hoe groot de CO2-uitstoot van de reizende medewerkers is. Sturen op bijvoorbeeld duurzame of vitale mobiliteit wordt gemakkelijker door te selecteren welke (deel)vervoersopties de medewerkers mogen gebruiken.

Van gewoontedier naar ontdekkingsreiziger

Met een aansprekende on- en offline campagne wordt de reiziger bewust gemaakt van het reisgedrag. Op de website glimble.nl/go ontdekken reizigers wat voor type reiziger ze op dit moment zijn. Wordt er gereisd als gewoontedier of is men een ontdekkingsreiziger? Voor glimble maakt het niet uit, glimble is er voor iedereen. Go glimble!