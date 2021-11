Arriva introduceert uniek deelfietssysteem op perron Groningen en Leeuwarden

SNEEK- Het deelfietssysteem van Arriva is een unieke samenwerking met provincie Fryslân, provincie Groningen en ProRail. Arriva bike&go is het eerste deelfietssysteem dat te vinden is op het perron. De 16 elektrische vouwfietsen staan in Leeuwarden en Groningen in speciaal daarvoor ontwikkelde lockers. De fietsen zijn te boeken via de nieuwe reisapp glimble.

Mobiliteit voor iedereen

Het treinstation is vaak geen eindbestemming voor reizigers. Met Arriva bike&go kunnen de laatste kilometers naar de eindbestemming gemakkelijk worden afgelegd. Arriva wil haar reizigers keuzevrijheid geven om flexibel van deur tot deur te reizen. In dat kader is ook de nieuwe reisapp glimble afgelopen zomer geïntroduceerd.

Boeken en betalen met reisapp glimble

Bereikt het openbaar vervoer de eindbestemming net niet? Je boekt de elektrische vouwfietsen gemakkelijk via de reisapp glimble. Deze is te downloaden in de App Store en Playstore. De beschikbaarheid van de deelfietsen is te vinden via het tabblad ‘In de buurt’ in de app wanneer je zoekt op station Leeuwarden of Groningen. Een fiets huren kost € 7,50 per dag, de fiets mag gratis mee in de trein en wordt teruggebracht naar dezelfde locatie als waar de fiets is gehaald. Meer informatie over de werking van Arriva bike&go is te vinden op de speciale landingspagina www.arriva.nl/bikeengo.