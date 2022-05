Arriva introduceert onbeperkt reizen met Arcadia OV-dagticket

LEEUWARDEN - Arriva introduceert het Arcadia OV-dagticket waarmee bezoekers van de cultuurhonderddaagse na de ochtendspits onbeperkt door Fryslân en de Waddeneilanden kunnen reizen voor 7,50 euro per dag. De samenwerking met hoofd- en mobiliteitspartner Arriva sluit goed aan op het culturele programma van Arcadia, dat gaat over de vraag hoe we de aarde en maatschappij achterlaten voor de generaties na ons. Met dit ticket kunnen bezoekers op een duurzame manier reizen naar de verschillende evenementen. Het Arcadia OV-dagticket is verkrijgbaar via de speciale webpagina Arriva.nl/arcadia.