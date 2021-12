Arriva gaat dienstregeling afschalen

De vervoerder had daarom gevraagd omdat het momenteel de roosters lastig rond kan krijgen, vanwege het coronavirus.

Arriva kan een volledige dienstregeling door ziekte en quarantaine van de chauffeurs niet meer garanderen. Daardoor dreigen er iedere dag busritten in de provincie uit te vallen.

De vervoerder wil niet dat reizigers daar onverwacht mee te maken krijgen. Daarom heeft het bedrijf toestemming gevraagd om minder te rijden.

Minder vaak

Dat betekent dat van sommige buslijnen de frequentie verandert, bijvoorbeeld van vier keer per uur naar drie keer, of minder ritten in de spits.

De afgeschaalde dienstregeling gaat 13 december in en duurt tot 25 december. Arriva gaat de reizigers informeren over de aanpassingen op hun website, informatieschermen en op sociale media.