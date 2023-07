Arriva en Sport Fryslân presenteren de Arriva Wandelroutes

SNEEK- Arriva en Sport Fryslân verbinden zich in een uniek partnerschap. De twee organisaties zijn actief in verschillende branches maar vinden elkaar in het belang om sport en bewegen toegankelijk en bereikbaar te maken voor inwoners en bezoekers van Fryslân. Op station Sneek vond vanmorgen de gezamenlijke aftrap plaats van de Arriva Wandelroutes in alle Friese gemeenten.