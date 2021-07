Arriva en Nationaal Park Hollandse Duinen kiezen voor samenwerking

SNEEK- Arriva en Nationaal Park Hollandse Duinen slaan de handen ineen. Arriva is vorig jaar gestart met het ‘vergroenen’ van buslijn 90 (Den Haag – Lisse) door diverse duurzame activiteiten en producten in en langs de buslijn te testen. Daarom hebben zij deze buslijn omgedoopt tot de ‘groene lijn’ van de regio Duin- en Bollenstreek, Leiden, Rijnstreek en Midden-Holland. De buslijn loopt parallel aan Nationaal Park Hollandse Duinen, waar natuur, stad en zee verbindt.

De eerste stappen in de samenwerking zijn reeds gezet om reizigers bekend te maken met dit uniek stukje Nederland. Zo zijn alle bussen van de Groene lijn voorzien van een uiting van Nationaal Park Hollandse Duinen, verkrijgen reizigers in de bus informatie over natuur, cultuur en historie en maken ze kennis met de mooiste plekken in het gebied. Nationaal Park Hollandse Duinen en Arriva onderzoeken verder waar ze elkaar kunnen versterken.

Groene lijn

De Groene lijn kan gezien worden als een proeftuin waarin Arriva wil onderzoeken en laten zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Hierbij kijkt de organisatie verder dan haar eigen dienstverlening en werken ze samen met diverse partners. Arriva wil op deze manier beschikbare kennis, methodes en technologieën op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen, samenbrengen, testen en bij succes implementeren op meerdere buslijnen in Nederland. Inmiddels zijn er diverse projecten opgestart en afgerond. Meer informatie hierover is terug te vinden op: https://groenelijn.nl/.

Nationaal Park Hollandse Duinen

Nationaal Park Hollandse Duinen beslaat het brede Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom. Het is een uniek gebied waar landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden, dorpen en steden elkaar afwisselen. Het is enorm divers, steeds anders en vol beleving. www.nphd.nl.