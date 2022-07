Arriva circulair: duurzame stoelbekleding in verschillende Arriva bussen in Fryslân

SNEEK- Momenteel rijden er in Fryslân verschillende Arriva-bussen met (volledig) duurzame stoelbekleding. Het gaat om een proef tot eind 2022. Het is één van de circulaire initiatieven die Arriva in zet. In deze proef worden nu drie types stof getest. De resultaten van deze proef worden gebruikt om dit idee regionaal – of zelfs landelijk – verder door te voeren.

Olmo Doosje, projectmanager Circulariteit bij Arriva geeft aan: “Door verschillende duurzame stoelbekleding in onze bussen te testen, welke dagelijks tientallen reizigers vervoeren, weten we meteen wat wel en wat niet in de praktijk werkt.”

Arriva heeft gekozen voor drie verschillende duurzame stoffen. Twee bussen zijn compleet bekleed met circulaire stoelbekleding. De ene bus heeft een grijze stoelbekleding van 100% gerecycled polyester, afkomstig van oude PET-flessen. De andere bus heeft zwarte bekleding van gerecycled polyester in combinatie met een grondstof afkomstig van eucalyptusbomen. Daarnaast rijden er zeven bussen rond waarvan één stoel is bekleed met ananasleer. Ananasleer wordt gemaakt van het restproduct dat overblijft bij het telen van ananassen.

Reizigers vragen

De proef is bedoeld als zoektocht naar wat voor Arriva de beste circulaire stoelbekleding is. Daarin zijn slijtvastheid en ervaren reinheid belangrijke factoren. Om te weten hoe reizigers dit ervaren, heeft Arriva in de bussen QR-codes geplaatst. Als reizigers deze scannen, kunnen ze hun mening geven. De eerste resultaten laten een 8+ zien voor comfort en netheid. Gemiddeld geven alle deelnemende reizigers aan het ‘belangrijk’ te vinden dat Arriva zich bezighoudt met circulariteit. Deze enquête loopt nog tot het einde van het jaar. De resultaten en feedback worden meegenomen in de plannen voor de toekomst en gaan helpen een keuze te maken voor de stoelbekleding die het beste past bij Arriva en de reizigers.

Arriva CO 2 -neutraal in 2025