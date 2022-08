Arriva brengt bezoekers met speciale Sneekermeerbus naar Sneekweek

Betalen kan met OV-chipkaart of door een los kaartje te kopen bij de chauffeur. Betalen kan alleen met PIN. Contant betalen is niet mogelijk. Ook andere reisproducten op de OV-chipkaart zijn niet geldig voor een reis met de Sneekermeerbus. Hieronder vallen bijvoorbeeld abonnementen.

Sneekermeerbus Weekticket

Reizigers die van plan zijn regelmatig met de Sneekermeerbus te reizen zijn voordeliger uit met een Sneekermeerbus Weekticket voor 25 euro. Dit ticket is online als e-ticket te koop op www.arriva.nl/sneekweek.

Dienstregeling Sneekermeerbus

De Sneekermeerbus rijdt dagelijks in de ochtend ieder half uur en in de middag zelfs om de 20 minuten. De volledige dienstregeling is te vinden op www.arriva.nl/sneekweek.