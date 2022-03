Arnoud Koster maakt het seizoen af bij ONS Sneek

Koster krijgt daarbij hulp van Patrick Lip en clubicoon Leo de Wagt die hem de rest van dit seizoen bij de voorbereiding en de begeleiding van het eerste elftal zullen assisteren. Hun opdracht is volstrekt helder. Zij moeten in de resterende elf speelronden ONS Sneek voor de hoofdklasse zien te behouden, iets waartoe Jan Vlap geen kans meer zag omdat hij naar eigen zeggen niet meer in staat was om de spelersgroep nog in voldoende mate te motiveren.

