Arnoud Koster hoofdtrainer ONS Sneek

“De benoeming past perfect in ons streven trainers uit de eigen gelederen, waar mogelijk, door te laten stromen”, vertelt voorzitter van de TC Dennis Nijkamp. “We weten mede daardoor al geruime tijd wat hij in zijn mars heeft. Daarnaast zijn we tevreden hoe Arnoud, de spelersgroep en het begeleidingsteam de uitdaging heeft opgepakt sinds februari.”

Het trainerschap bij ONS Sneek sluit naadloos aan bij zijn functie in het dagelijks leven waar Arnoud als sportcoördinator verantwoordelijk is voor de promotie van vitaliteit/ gezonde leefstijl van de studenten van MBO De Friese Poort. Daarnaast is hij topsportcoördinator voor alle vestigingen van de onderwijsinstelling, waarbij het studenten met een topsportstatus begeleidt bij de combinatie van studie en topsport.

De club zal binnen afzienbare tijd het volledige plaatje rond de begeleiding van het eerste team afronden.