Arnold Balk over dierentuinen en het circus in Senior Café in de Bibliotheek in Sneek

SNEEK- Woensdag 22 februari is Arnold Balk te gast in het Senior Café in de Bibliotheek in Sneek. Balk heeft van jongs af aan interesse gehad in de dierentuin en het circus. Met de jaren heeft hij prachtige verhalen en aandenkens verzameld, die hij graag met het publiek deelt. De lezing start om 10.15 uur.

Een eerste bezoek aan de dierentuin of het circus kan veel indruk maken en dat is bij Arnold altijd zo gebleven. Inmiddels heeft hij 200 dierentuinen en 155 circussen bezocht. Het circusvirus is overgeslagen op zijn zoon Sander, die al 12 jaar een eigen circus heeft; het Circus SALTO/SANDER & FRIENDS .

Eens per maand is er een spreker te gast in het Senior Café die een lezing of workshop geeft. U kunt zich vooraf aanmelden als u dat wilt maar u kunt ook zo binnenlopen. De toegang is € 1,- inclusief koffie of thee.