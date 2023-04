Arjen Overmaat nieuwe presentator No derfoar!, Harm Weistra draagt het stokje over

Arjen Overmaat als opvolger

Vanaf volgende week 1 mei neemt Arjen Overmaat de presentatie van No derfoar! over. "Ik heb heel veel zin om als vaste presentator van No derfoar! aan de slag te gaan. Samen met de luisteraar maken we er iedere dag weer een mooi programma van", vertelt Arjen blij.