Arjan Elferink en Dennie van der Kooi naar de overwinning in de Ronde van Workum

WORKUM- Afgelopen zaterdagavond was het in Elfstedenstad Workum weer tijd voor de jaarlijkse Ronde van Workum. Zowel bij de Amateurs als bij de Sportklasse liep de wedstrijd uit op een sprint. Arjan Elferink toonde zich de rapste bij de Amateurs, terwijl Dennie van der Kooi over de beste sprintersbenen beschikte bij de Sportklasse.

In het gezellig drukke centrum van Workum werden om 20.00 uur (sluitingstijd van de bruggen) de Amateurs weggeschoten voor een wedstrijd van 65 kilometer, een minuutje later gevolgd door het Sportklassepeloton. Zij hadden 50 kilometer voor de boeg. Waar de koers bij de Amateurs eerder gesloten bleef, ontsnapte bij de Sportklasse in de eerste ronde al een drietal renners. Tymen Bok, Jelmer Ferwerda en Twan Vlagsma waren de mannen in de spits van de wedstrijd. Hun poging was van korte duur, want bij doorkomst aan start/finish een ronde later waren ze alweer ingerekend. Toch zouden we deze mannen veelvuldig terugzien in het vervolg van de koers. In ronde vier waren het namelijk Bok en Ferwerda die andermaal in het offensief gingen.

Demarrage

Na vijf ronden koers viel er ook een demarrage te noteren bij de Amateurs. Arjen Bos, Pieter Dijkstra, Ruben Marinus, Cor Visser en Albert de Vries wisten een handvol seconden weg te rijden bij het peloton. Ondertussen hadden Hidde Bos en de eerdergenoemde Vlagsma zich bij het duo op kop bij de Sportklasse gevoegd, zodat hier een kopgroep van vier renners ontstond. De eerste premiesprints, waarbij een Op Kop-koffiepakket viel te winnen, werden gewonnen door Dijkstra (Amateurs) en Vlagsma (Sportklasse).

Marinus liet zijn medevluchters achter in de koers voor Amateurs en trok solo ten strijde. Deze poging bleek, evenals een hernieuwde poging van Visser, geen lang leven beschoren. De vier koplopers bij de Sportklasse deden het beter. Zij wisten hun marge van zo’n 15 seconden goed vast te houden. De tweede premiesprints, waarin werd gestreden om een bierpakket van Bogdike, waren een prooi voor Amateur Bertelt Braaksma en Vlagsma bij de Sportklasse.

Premiesprint

Deze premiesprint leidde het einde in van de kopgroep bij de Sportklasse. Bok en Vlagsma wisten nog het langst uit de greep van het peloton te blijven, maar tevergeefs. Zo waren er in beide wedstrijden weer complete pelotons. Maar niet voor lang, want Martijn Ettema en Visser demarreerden bij de Amateurs. Ook deze poging was slechts van korte duur. In de tussentijd klonk, vanwege het naderen van het Amateurpeloton, de bel voor de Sportklasse. In de eindsprint bleek Dennie van der Kooi met een fietslengte verschil de beste. Bok en Ronald Blei leverden een felle strijd om de tweede plaats, welke werd gewonnen door eerstgenoemde.

Amateurpeloton

De focus van het publiek kon vervolgens uit gaan naar het Amateurpeloton. Opnieuw trok Ettema in de aanval met nog zeven ronden op het rondebord. Ditmaal kreeg hij bijval van Bas Bosma. Dit duo reed in een ronde tijd twintig seconden voorsprong bijeen. Zou dit genoeg zijn om vooruit te blijven? Het leek even de goede kant op te gaan voor deze kopgroep, maar bij het ingaan van de laatste twee rondes was toch alles weer bijeen. De

stemming onder de toeschouwers werd flink verhoogd met muziek van onder meer Frans Duits en Snollebollekes en onder luid gejuich was het Cor van Leeuwen die solo de laatste ronde in ging. Maar ook hij wist niet uit de greep van het peloton te blijven. Alles kwam samen voor de adembenemende eindsprint. Arjan Elferink greep de bloemen, op korte afstand gevolgd door Laurens Taekema en Bas Rijs.

Komende donderdag zijn het Amateur- en Sportklassepeloton van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Wielerronde van Gaast over een fraaie omloop van 8,7 kilometer lang. De start in het aan de IJsselmeerkust gelegen dorpje is om 19.00 uur.

Top-10 Amateurs

1. Arjan Elferink, Veenhuizen 2. Laurens Taekema, Sneek 3. Bas Rijs, Grootschermer 4. Cor van Leeuwen, Borger 5. Bertelt Braaksma, Groningen 6. Ruben Marinus, Zwagerbosch 7. Bonne Aans, Drachten 8. Arjen Bos, Bolsward 9. Bauke Hylkema, Bakhuizen 10. Pieter Dijkstra, Hallum

Top-10 Sportklasse

1. Dennie van der Kooi, Franeker 2. Tymen Bok, Akkrum 3. Ronald Blei, Zwartsluis 4. Hidde Bos, Bolsward 5. Dirk Jan Vellinga. Noardburgum 6. Martin Lanting, Sneek 7. Sybrand van der Wey, Wommels 8. Albert Bouwstra, Reduzum 9. Sjaak Eijgenhuijsen, Stiens 10. Liam Kramer, Tjerkwerd