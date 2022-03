Architectuur in Sneek

SNEEK- Kijk je wel eens omhoog als je door de stad loopt? Als je er een beetje oog voor hebt, kun je in Sneek heel veel bouwstijlen ontdekken. Jugendstil, rococo, Amsterdamse School – het is er allemaal. In de architectuurwandeling die het Fries Scheepvaart Museum de komende weekenden organiseert, laat de stadsgids ze zien en hoor je de verhalen die er achter de interessante gevels schuilgaan.

De architectuurwandeling is er op zondag 13 maart, zaterdag 19 maart en zondag 27 maart. De start is om 14.00 uur bij het museum. Uiteraard is er ook even tijd om de expositie Kiek, su was Sneek! te bekijken. Kosten: € 10,- of € 6,50 voor leden en museumkaarthouders. Inclusief museumentree en een kopje koffie/thee. Reserveren is verplicht via boekingen@friesscheepvaartmuseum.nl. De architectuurwandeling kan op aanvraag ook voor groepen van minimaal 8 personen worden geboekt.

Voor kinderen is er een leuke architectuurspeurtocht, die je op eigen gelegenheid kunt doen. Deze kun je voor € 3,- per routeblad ophalen bij het Fries Scheepvaart Museum. Kijk voor meer activiteiten op www.friesscheepvaartmuseum.nl/sneek.