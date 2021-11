Archief vroegere gemeente Hindeloopen toegankelijk voor historisch onderzoek

HINDELOOPEN-Het archief van de vroegere gemeente Hindeloopen (periode 1927-1983) is nu toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis in het algemeen en het gemeentebestuur in het bijzonder. De catalogus op het archief is het eerste resultaat van een omvangrijke klus om de archieven van alle voorgangers van Súdwest-Fryslân toegankelijk te maken voor historisch onderzoek. Dit project is naar verwachting in 2025 afgerond.

Bijzondere dossiers

Het archief, met een omvang van ongeveer 30 meter, bevat een aantal dossiers met bijzondere onderwerpen. Bijvoorbeeld over het vergaan van schepen en het redden van schipbreukelingen tussen 1938 en 1948, het instellen van bewakingsdiensten tegen sabotage in 1943 en 1944 en het opheffen van het Stad Burger Weeshuis in 1969. Bijzonder is het dossier over de gemeenteontvanger, die in 1936 met de Noorderzon verdween, waarbij hij de totale kas van de gemeente meenam.

Meeste stukken openbaar

De meeste archiefstukken zijn openbaar. Dit geldt niet voor alles, bijvoorbeeld als het gaat om documenten over nog levende personen. Het archief is op afspraak in te zien in ‘De Tiid’ . De catalogus staat ook op www.friesarchiefnet.nl