Archief met schetsen van Siebe ten Cate naar het RKD

Siebe ten Cate

Siebe Johannes ten Cate (1858-1908) werd in Sneek geboren. Hij verhuisde in 1880 naar Parijs waar hij al snel in contact kwam met verschillende impressionistische kunstenaars zoals Camille Pissaro en Emile Bernard. Ten Cate deed regelmatig zaken met onder meer kunsthandels Durand Ruel en Bernheim Jeune en reisde veel door Europa en Noord-Afrika. Hij exposeerde zijn impressionistische landschappen en stadsgezichten met veel succes in Frankrijk. Hij was bevriend met onder meer Kees van Dongen met wie hij begin twintigste eeuw kort een woning deelde op Montmartre. Tegenwoordig is hij – ondanks zijn uitgebreide netwerk – bijna geheel vergeten.

Ontrukken aan de vergetelheid

De in 2020 opgerichte Siebe ten Cate Stichting heeft als doel ‘de kunstenaar te ontrukken aan de vergetelheid’, het oeuvre van Ten Cate in beeld te krijgen en zijn werk onder de aandacht te brengen en houden. Meer informatie over de stichting is te vinden op siebetencate.nl. Het RKD werkt samen met de Siebe ten Cate Stichting aan een uitgebreide publicatie over het leven en werk van de kunstenaar.

Archief naar het RKD

Het archief over de kunstenaar werd gekocht op een veiling in Frankrijk. Om verzekerd te zijn van de beste condities voor het bewaren van het archief, wordt het nu bij het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis ondergebracht. De feestelijke overdracht vond plaats op 3 februari 2022. Het Ten Cate-archief is een mooie aanvulling op de grote collectie kunstenaarsarchieven die bij het RKD bewaard wordt. De archiefstukken zullen verder worden onderzocht: mogelijk leiden de vele potloodschetsjes naar onbekend werk van de kunstenaar.