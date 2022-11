Arbitraire off-day ontsiert topper Pegasus vs VC Sneek

NIJMEGEN- Voor wie zaterdag in Nijmegen naar de absolute kaker in de eerste divisie heren tussen Pegasus en VC Sneek aanwezig was, kwam oren en ogen tekort. Het vertoonde spel van beide teams gaf aanleiding tot het etiket “reclame voor het volleybal”, maar de grote dissonant in dit geheel vormde de arbitrage in de laatste twee sets. In vaktermen: een collectieve off-day van de arbitrage en met name van de tweede scheidsrechter die het spoor helemaal bijster was. Zelfs de winnende coach van Pegasus gaf na afloop ruiterlijk toe dat hij zich in die sets buitengewoon ongemakkelijk voelde bij de beslissingen. Niet alledaagse taferelen dus op het volleyveld en genoeg stof om over na te denken.

Zwart voor de ogen

Coach Edward Kamphuis is twee dagen na het fantastische duel nog steeds witheet. “Ik moet mijn jongens alle complimenten van de wereld geven. Ze hebben fantastisch gespeeld en verdienden te winnen. Daar was eenieder het wel over eens. Echter, wanneer je zo benadeeld wordt door de arbitrage en opzichtelijk duidelijk is dat wij bestolen worden, dan slaan de stoppen bij ieder weldenkend mens door”. Dat bereikte zijn hoogtepunt in de vijfde set op 16-16 toen Koen Sikkema voor een niet gemaakte netfout afgefloten werd en Kamphuis uit woede zijn map op de grond gooide dat hem geel/rood opleverde. “Tuurlijk is mijn gedrag niet goed te praten dan. Maar het werd me echt zwart voor de ogen. Dit heb ik gedurende mijn carrière als speler en coach nog nooit meegemaakt.”

Grondig fout

Kamphuis refereerde daarbij aan de gele en rode kaarten die zijn ploeg kreeg. De twee kleuren vlogen als bekende pepernoten uit de broekzak van de eerste scheidsrechter. Daarbij werden de kaarten niet broederlijk verdeeld, maar vielen allen in het nadeel van VC Sneek uit. “Ongelooflijk”, aldus Kamphuis. “Onze captain Tom van den Boogaard is eenmaal bij de stoel geweest in vijf sets. Wanneer je als scheidsrechter driemaal geel, twee keer rood en ook nog geel/rood geeft en niet eens de thuisclub met een kaart bestraft, dan doe ik je mijn optiek iets grondig fout”.

Uit ons dak

Daarmee had Kamphuis het gelijk honderd procent aan zijn zijde. De arbitrage liet zich veelal beïnvloeden door het gedrag van de Pegasuscoach waarbij op kritieke standen wederom in het nadeel van Sneek gefloten werd. “In de vierde set werden we afgefloten voor een opstellingsfout. Het bleek dat de tweede scheidsrechter zelf een fout had gemaakt. Het leidde tot twee gele kaarten voor ons en na tien minuten zijn verder gegaan. Met al die kaarten wordt er nu gesuggereerd dat wij helemaal uit ons dak zijn gegaan. Dat is pertinent bezijden de waarheid.” Daarbij werd spelverdeler Wouter van de Goot ook nog als blokkerende achterspeler afgefloten terwijl Van der Goot anderhalve meter van het net stond en de bal onder het net beroerde. Klein detail maar bijdragend tot steeds meer onbegrip bij de bezoekers naast alle andere arbitraire dwalingen.

Onvervalste kraker

In sportief opzicht was het smullen geblazen tussen de nummers een en twee van de eerste divisie. Pegasus had een punt voorsprong op VC Sneek en breidde die uiteindelijk uit met een extra punt door de onvervalste kraker met 3-2 te winnen. “In dat opzicht zijn zij iets verder dan wij. Zij spelen drie jaar samen en wij zijn net begonnen. Dat is het resultaat voor ons niet slecht al verdienden we te winnen”, analyseerde Kamphuis.

Warm onthaal

Een hele bewogen middag dus waar de arbitrage een spelbreker bleek in deze clash. Gelukkig zijn dit uitzonderingen en dat weet ook Kamphuis. “We hebben scheidsrechters waar wel eens iets voorvalt, maar wat er vandaag gebeurd is, is haast niet na te vertellen.” Zijn mannen hebben nu een weekje rust en kunnen op 10 december aan de bak tegen Sudosa 2. De Assenaren kunnen in de Sneker Sporthal op een warm sportief onthaal rekenen.

Bron: VC Sneek