Arbiter Koos Nederhoed geeft volleybalclinic Stânfries en Top & Twel

IJLST-OPPENHUIZEN- Bij de volleybalverenigingen Stânfries uit IJlst en Top en Twel uit Oppenhuizen hebben beginnende en gevorderde scheidsrechters een volleybalclinic op arbiter gebied gevolgd. De clinic werd gegeven door Koos Nederhoed , zelf scheidsrechter in de eredivisie in Nederland en internationaal als VAR actief bij alle evenementen van de wereldvolleybalbond FIVB.

Opfriscursus

De IJlster vindt het een prachtig initiatief dat beide verenigingen zorg besteden aan hun scheidsrechters. ‘Vanuit beide besturen kwam de vraag of er een mogelijkheid was om een soort opfriscursus te geven. Tja, dat moeten we altijd doen,” was mijn eerste reactie op de vraag van Tsjollie Hollenberg van Stânfries en Patricia Wijnja van Top en Twel.

Zelfvertrouwen belangrijk

Teams van beide verenigingen ondergingen een sessie van anderhalf uur waarin alle zaken op scheidsrechtelijk gebied de revue passeerden. Zaken als: welke tekens geef je en in welke volgorde, hoe los je bepaalde situaties op, hoe werk je met elkaar samen en vooral, hoe krijg je meer zelfvertrouwen stonden daarbij centraal.

Waardevolle tips

Met een kleine theoretische en daarna ruime praktische cursus waarin speelsters om de beurt op de stoel en bij de paal plaats namen, werden verschillende situaties nagespeeld en besproken. Uiteraard brak Koos Nederhoed regelmatig in, zette de boel op scherp en voorzag de jeugdige scheidsrechters van diverse waardevolle tips.

Samenwerking

De clinic werd enthousiast ontvangen. De IJster hoopt dat dit een vervolg gaat krijgen en meer clubs dergelijke clinics gaan doen. Het past ook uitstekend in het Superclub gebeuren waarin VC Sneek het voortouw neemt, de regio in gaat en de samenwerking met de omringende verenigingen zoekt. “Dan is dit natuurlijk een mooie gelegenheid. Laat ze maar bellen. Ik kom graag langs, ”zegt de IJlster die hoopt dat meer clubs aan het initiatief van beide clubs een voorbeeld nemen.

Verslag: Stânfries en Top en Twel