Arbeidsmarktplatform op maandag 13 februari 2023

Wat kun je verwachten?

Een programma met dit keer de focus op onze parelsector Maritiem. We zijn te gast bij Aquatec in Woudsend. Aquatec is fabrikant en verkooppunt van de drie sloepenmerken Antaris, Makma en Maril. We gaan in gesprek met directeur Klaas Schiphof en krijgen een rondleiding bij deze grote indoor sloepenhaven. Verder in het programma aandacht voor de Yacht Builders Academy, het samenwerkingsverband Súdwest Werkt en andere lopende projecten.

Voor wie en waarom?

Het Arbeidsmarktplatform is een netwerk voor ondernemers, het onderwijs en de overheid (de 3 O’s) en heeft als doel om beter met elkaar te verbinden door af te stemmen, kennis te delen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Waar en wanneer?

We verwelkomen je maandag 13 februari om 15.45 uur met koffie en thee bij Aquatec Industries. Het programma start om 16.00 uur. Om 17.30 uur sluiten we af en is er tot 18.00 uur gelegenheid elkaar te spreken met een hapje en een drankje.

Het adres van Aquatec Industries is De Zwaan 28, 8551 RK in Woudsend.

Meld je aan!

Wil je erbij zijn? Leuk! Meld je dan aan via het aanmeldformulier!