Aquatec is nieuwe sponsor van Golfclub Gaasterland

WOUDSEND- Onlangs is Aquatec Industries BV uit Woudsend sponsor geworden van Golfclub Gaasterland. Aquatec ontwerpt, bouwt en verkoopt sloepen van de merken Antaris, Makma en Maril. Uniek is dat alle schepen worden ontworpen en gebouwd in Nederland en dat is terug te zien in de kwaliteit. Zelfs het polyester voor de rompen wordt in dit kleine land vervaardigd.

De golfsport is de afgelopen jaren enorm in populariteit als buitensport gegroeid en ook steeds meer jongeren beoefenen deze sport. Een belangrijke reden voor Aquatec Industries om zich als sponsor aan Golfclub Gaasterland te verbinden. Directeur Klaas Schiphof van Aquatec: “Veel van mijn cliënten zijn sportief en komen graag naar Friesland. Zelf golf ik ook al jaren en de golfsport past bij de watersport. Daarnaast is de golfclub een echte natuurbaan met mooie en duurzame ambities. Dat sluit aan bij de visie die ik heb met Aquatec”.

Aquatec Industries BV is sponsor geworden van de putting green. De natuurbaan en de ligging midden in Gaasterland spreken enorm aan.

Over Aquatec Industries

Aquatec Industries, gevestigd in Friesland, is de grootste bouwer van in Nederland. Met de moderne Antaris, de exclusieve Makma en de klassieke Maril heeft Aquatec Industries voor iedereen iets te bieden. Alle boten zijn te bezichtigen in de 1.500 m² grote overdekte showroom in Woudsend, waar Aquatec Industries het hele jaar een in-water botenshow heeft.