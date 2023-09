Aquarel workshop voor (groot)ouder en (klein)kind

WONS- Bij Studio Heyki in Wons worden binnenkort weer workshops georganiseerd. Zoals workshop aquarelleren voor (groot)ouder&(klein)kind in de herfstvakantie. Deze workshop boek je samen met je kind of kleinkind. “We gaan tekenen en daarna schilderen met aquarelverf. Je kunt allebei hetzelfde onderwerp kiezen of juist allebei iets anders gaan doen. Karin Heystee zorgt voor onderwerpen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een foto of een plaatje meenemen en dit na te schilderen”, aldus de organisatie.