Apothekers uit Sneek gaan samenwerken met GGD Fryslân

FRYSLÂN - Apothekers en GGD Fryslân gaan vier weken lang samenwerken rondom het coronavirus. In Sneek is de GGD binnenkort in drie apotheken aanwezig om prikken te zetten. Wie alleen informatie over het coronavaccin wil, kan ook bij deze apotheken terecht.

Vanaf 10 november is het in Sneek mogelijk om een vaccinatie te halen bij de apotheek. Het gaat om Alphega Apotheek Postma, Service Apotheek Sasburg en Gezondheidscentrum/Apotheek It Noard. Een afspraak maken voor vaccinatie is niet nodig; wel moeten geïnteresseerden een mondkapje en een ID-bewijs meenemen. Na de vaccinatie met een mRNA vaccin (BioNTech/Pfizer) wordt meteen een tweede afspraak ingepland. Bij Service Apotheek Van der Sluis kunnen mensen terecht voor informatie.

GGD Fryslân richt zich de komende tijd op specifieke doelgroepen in gebieden/wijken/dorpen waarvan bekend is dat daar de vaccinatiegraad achterblijft. Deze informatie is op basis van feiten en cijfers van het RIVM, dat dit bijhoudt op provinciaal, gemeentelijk en op wijkniveau.

Met gerichte informatie die past bij de doelgroep (dus in een passende taal, op een passend niveau en met vertrouwde gezichten) gaat de apotheker het gesprek aan over vaccineren met wie dat wil. Passend bij de strategie van de Rijksoverheid streven we er samen – dus GGD Fryslân én de Friese apotheken - naar om zo veel mogelijk inwoners op basis van actuele en juiste informatie zelf een weloverwogen besluit te laten nemen over wel of niet vaccineren.

Het is niet de bedoeling om alle inwoners die nog geen prik hebben genomen te overtuigen voor een vaccinatie tegen het coronavirus. GGD Fryslân merkt echter wel dat er des- en misinformatie rondgaat, dat niet iedereen de gebruikte taal altijd begrijpt en dat sommige mensen wantrouwig zijn tegen de overheid. Bij vragen of twijfels zijn er betrouwbare gesprekspartners beschikbaar waar al een goede band mee is, zoals bijvoorbeeld een huisarts of een apotheker.

De samenwerking tussen GGD en de Friese apothekerscoöperatie behelst een proefperiode van vier weken. Daarna wordt bekeken of de GGD meer Friese apotheken gaat betrekken.

De GGD heeft vaste vaccinatielocaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Ook hier kan men zonder afspraak een prik halen. Een mondkapje en een ID-bewijs meenemen voltstaat.

(Bron: GGD Fryslân)