Aonne de Wrede antwoordt met overwinning in Wolvega

WOLVEGA– Hij is al weken het gesprek van de dag: gepensioneerd paardentrainer Aonne de Wrede (71) uit Heerenveen. Sinds het verschijnen van Gokkers Guldens en Gangsters, het ontluisterende boek over zijn opzienbarende carrière in de corrumperende drafsport van de jaren 70, 80 en 90, ligt De Wrede onder vuur.

Feitenrelaas over matchfixing, doping, witwassen en malversaties

De drafsport was not amused na het verschijnen van Gokkers Guldens & Gangsters. Het boek dat verhaalt over de schaduwkant en malversaties in de populaire drafsport van de roemruchte jaren 70, 80 en 90, deed veel stof opwaaien. Van der Let publishers uit Heerenveen gaf het boek uit dat is geschreven door Marthijs Roorda, die met Gokkers Guldens & Gangsters – tragiek van toptrainer Aonne de Wrede zijn schrijversdebuut maakte.

De man met de gouden handen

De Wrede zelf was allerminst onder de indruk en zei het verleden geenszins te willen ontkennen. “Het was een andere tijd, de omstandigheden waren anders, maar de geschiedenis is wat is geweest, daar loop ik niet voor weg.” In de Wolvegaster drafpiste gaf de opnieuw in opspraak geraakte trainer dan ook het best passende antwoord: Hij won de Grand Prix Cirio met Graal de Busset. Van tevoren had De Wrede zijn vaste rijder John Dekker de instructie gegeven om Graal pas 700 meter vóór de finish aan het werk te zetten. Dat pakte goed uit want toen Dekker de pupil van Aonne eenmaal aanspoorde liep hij al zijn concurrenten voorbij en won. Hendrik Roorda uit Ureterp, samen met zijn broer eigenaar van Graal de Busset, was blij met de overwinning. “Aonne de Wrede is werkelijk een fenomeen. Graal heeft dit jaar al 6 keer gewonnen, hij is de enige trainer die van zo’n paard weer een topper kan maken.”