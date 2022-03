ANWB Streetwise verzorgt verkeerseducatieprogramma op OBS De Kogge in IJlst!

IJLST - OBS De Kogge vindt het belangrijk om bij te dragen aan de verkeersvaardigheid van leerlingen. We zijn dan ook blij dat we op vrijdag 11 maart ANWB Streetwise mogen verwelkomen voor het verzorgen van een praktisch verkeerseducatieprogramma op onze school. Door het programma van ANWB Streetwise leren alle kinderen van de basisschool beter omgaan met het huidige verkeer zodat ze goed voorbereid de weg op kunnen gaan.

Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zoveel mogelijk nagebootst. Daarnaast zet ANWB Streetwise stevig in op afleiding in het verkeer door smartphone gebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag en ook is er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm.

Voor elke groep is een eigen verkeersprogramma: