Antonius in top 3 beste ziekenhuizen van keurmerk Voedselveiligheid

SNEEK- Antonius staat in de top 3 meest voedselveilige ziekenhuizen van Nederland. Ieder jaar worden door Veiligvoedsel.nl awards uitgereikt aan organisaties die goed omgaan met de behandeling en bereiding van voedsel en de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperken. De polikliniek in Emmeloord staat in de top 3 Beste Zorgafdelingen. “Ik ben heel trots op dit resultaat, onze medewerkers hebben een topprestatie geleverd”, reageert Arne Schwarz, hoofd Hospitality van het Antonius. “Deze nominaties zijn de kers op de taart.”

De nominaties van Stichting Veiligvoedsel.nl zijn een kroon op de jarenlange inspanningen van Antonius om de voedselveiligheid op het hoogste niveau te krijgen. Zo heeft de centrale keuken plaatsgemaakt voor een zogeheten satellietkeuken. Daar worden koelverse maaltijden verrijkt met extra ingrediënten zoals sauzen, jus, rauwkost en toetjes. Het nieuwe voedingsconcept omvat eveneens ‘lytse hapkes’ voor kwetsbare en ondervoede patiënten. Deze eiwitrijke en smaakvolle extraatjes op maat verhogen hun weerstand en bespoedigen hun herstel.

Metamorfose

Ook de afdelingskeukens – waar de maaltijden worden verwarmd en opgediend – hebben een metamorfose ondergaan. Verder worden de ruim honderd voedingsmedewerkers en -assistenten voortdurend bijgespijkerd over voedselveiligheid.

Daarnaast maakt Antonius gebruik van innovaties om de veiligheid van de voeding te verhogen. Een goed voorbeeld is de zogeheten Checkbuster, een digitale app waarmee kwaliteitsinspecties eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. “Door het voedingsproces continu te monitoren, kunnen we snel bijsturen”, verzekert Annie Dijkstra, hoofd van de voedingsassistenten.

Rapportcijfer

Deze vooruitgang is niet onopgemerkt gebleven. Vorig jaar namen de keurmeesters van de Stichting Veiligvoedsel.nl. (onaangekondigd) honderden aspecten van de voedselveiligheid bij Antonius onder de loep. “Van de etiketten en de temperatuur van de maaltijden tot hygiënemaatregelen”, somt Dijkstra op. Hun eindoordeel en rapportcijfer liegen er niet om: gemiddeld scoort de voedselveiligheid een ruime 9.

Dit prachtige resultaat is mede te danken aan de betrokken én bevlogen voedingsmedewerkers. “Zij voelen zich zeer verantwoordelijk voor hun vaak kwetsbare doelgroep. Ze stellen het belang van voedselveiligheid altijd voorop.”

Overtreffen

Deze nominaties zijn overigens geen einddoel. “We willen het morgen nóg beter doen dan vandaag”, benadrukken Dijkstra en Schwarz. “Ons streven is om het huidige niveau de volgende keer te overtreffen.’ Hoe? ‘De volgende stap is om voedingsmedewerkers letterlijk bij elkaar in de keuken te laten kijken. Meekijken met collega’s is leerzaam en houd je scherp.”

De nominaties voor de Veiligvoedsel.nl Awards 2022 zijn ook goed nieuws voor patiënten. “Zij kunnen erop vertrouwen dat we bij Antonius alles uit de kast halen om een veilige en smaakvolle maaltijd serveren.” Tot slot plaatsen Dijkstra en Schwarz hun medewerkers graag in de spotlights. “Deze nominaties vormen een felicitatie aan onze medewerkers, deze erkenning is volledig verdiend.”