Antonius doneert 10.000 euro voor hulpverlening in rampgebied Turkije en Syrië

SNEEK - De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben op grote schaal verwoestende schade aangericht. Niet alleen aan gebouwen, maar vooral ook aan families. Het dodental is inmiddels al opgelopen tot boven de zestienduizend mensen. Veel ziekenhuizen zijn ook getroffen door de aardschokken en er is in het rampgebied veel behoefte aan medische zorg.

Het Antonius Ontwikkelingsfonds (AOF) heeft daarom besloten een donatie van 5000 euro te doen. Dit bedrag is vervolgens ook vanuit de Raad van Bestuur gedoneerd, wat een totaalbedrag van 10.000 euro maakt. Het geld gaat naar de Stichting Koerdische Rode Halve Maan, een organisatie waar Antonius-Anesthesioloog Ghasem Moradi-Maghaddam al jarenlang goed mee samenwerkt. De stichting draait op vrijwilligers en biedt hulp aan alle bewoners in Koerdische gebieden. Ook als je geen Koerd bent.

Alles kwijt

"De beelden vanuit het getroffen gebied spreken voor zich en deze donatie behoeft geen motivatie", aldus AOF-secretaris Riekje Keijzer. "Er is behoefte aan alles. Niet alleen medische zorg, maar ook aan voeding en onderdak. Mensen hebben al zo weinig en zijn nu echt alles kwijt. Dan denk je wel eens bij jezelf: ‘hoe komt dat ooit weer goed en waar moet je in vredesnaam beginnen?’ Deze donatie komt op een goede plek terecht en kan meteen gericht ingezet worden."

Volle emmer

De Stichting Koerdische Rode Halve Maan zamelt alleen financiële hulp in en zal binnenkort de families ontmoeten die dringend hulp nodig hebben. ,,Vanuit Turkije komt de hulp op gang, maar in Syrië werkt het weer heel anders”, aldus Keijzer. "Vergeet niet dat het daarnaast ook nog eens dik winter is. Met dit bedrag hopen we een steentje bij te dragen in de hulp die momenteel op gang is gekomen. Soms hoor je wel eens mensen zeggen dat dit als een druppel op een gloeiende plaat is, maar alle druppels samen maken wel een volle emmer."

Bron: Antonius Sneek